〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货走低,可可期货从三个月低位反弹

路透纽约/伦敦4月5日电---阿拉比卡咖啡期货周四盘整走低,受累于美元走强和商业性对冲.可可期货小涨,从前一日触及的三个月低位反弹.

期糖也小幅上扬,受助于最大产糖国巴西中南部地区天气长期干燥,仅有零星降雨.

其他消息方面,西班牙公债收益率攀升重燃对欧元区财政体质的担忧,美国初请失业金人口降至近四年低位,以及美国企业计划裁员人数跌至10个月来最低.

伦敦软商品市场周五和下周一因复活节假期休市.美国ICE市场将于周五休市,周一推迟至1130 GMT恢复交易.

"很多商品基金要么持有多头头寸,要么结清头寸离场.看似均为商业性交易.我认为今日的走势可能消化了对巴西的产量预期."

今日,阿拉比卡咖啡未平仓合约总计跳升2,691口,至160,503口,为2010年8月来最高.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌1.75美分,收报每磅1.83美元,今日的区间在昨日区间之内,因周三走势震荡.

市场普遍预期巴西咖啡豆今年将丰产,为两年一轮的作物周期中产量较高的一年.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2小跌4美元,至每吨1,987美元.

ICE可可期货在震荡交投中走坚,昨日跌至近三个月最低.交易商称,商品市场的总体强势支撑此间市场.

ICE-5月可可期货合约CCK2收高2美元,报每吨2,085美元.成交放量,为逾41,000口,较30天均值增加约一倍,因5月/7月价差仍具吸引力.

伦敦5月可可合约LCCc1收低23英镑,或1.7%,报每吨1,421英镑.

对巴西制糖作物而言,中南部地区1-3月的干燥天气可能损及潜在收成,咨询公司Sugar K Ltd.的创始人Pierre Sebag称.

ICE-5月原糖期货SBK2攀升0.16美分,或0.7%,报每磅24.58美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2上扬5.40美元,或0.8%,收于每吨643.90美元.(完)