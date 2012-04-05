〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货走低,可可期货从三个月低位反弹

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约/伦敦4月5日电---阿拉比卡咖啡期货周四盘整走低,受累于美元走强和商业性对冲.可可期货小涨,从前一日触及的三个月低位反弹.
期糖也小幅上扬,受助于最大产糖国巴西中南部地区天气长期干燥,仅有零星降雨.
其他消息方面,西班牙公债收益率攀升重燃对欧元区财政体质的担忧,美国初请失业金人口降至近四年低位,以及美国企业计划裁员人数跌至10个月来最低.
伦敦软商品市场周五和下周一因复活节假期休市.美国ICE市场将于周五休市,周一推迟至1130 GMT恢复交易.
"很多商品基金要么持有多头头寸,要么结清头寸离场.看似均为商业性交易.我认为今日的走势可能消化了对巴西的产量预期."
今日,阿拉比卡咖啡未平仓合约总计跳升2,691口,至160,503口,为2010年8月来最高.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌1.75美分,收报每磅1.83美元,今日的区间在昨日区间之内,因周三走势震荡.
市场普遍预期巴西咖啡豆今年将丰产,为两年一轮的作物周期中产量较高的一年.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2小跌4美元,至每吨1,987美元.
ICE可可期货在震荡交投中走坚,昨日跌至近三个月最低.交易商称,商品市场的总体强势支撑此间市场.
ICE-5月可可期货合约CCK2收高2美元,报每吨2,085美元.成交放量,为逾41,000口,较30天均值增加约一倍,因5月/7月价差仍具吸引力.
伦敦5月可可合约LCCc1收低23英镑,或1.7%,报每吨1,421英镑.
对巴西制糖作物而言,中南部地区1-3月的干燥天气可能损及潜在收成,咨询公司Sugar K Ltd.的创始人Pierre Sebag称.
ICE-5月原糖期货SBK2攀升0.16美分,或0.7%,报每磅24.58美分.
伦敦5月白糖期货LSUK2上扬5.40美元,或0.8%,收于每吨643.90美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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