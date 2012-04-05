〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因投资者担忧南美大豆收获规模

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商称因投资者担心南美大豆收获规模,且小长假周末前市场调整仓位.
美国谷物市场将在周五耶稣受难日假日休市.
强劲的一周美国出口销售报告增加支撑力度.美国农业部(USDA)公布上周美国大豆出口销售量为111.29万吨(旧作加新作),高于市场预估的60-85万吨.
近月大豆合约Sc1触及14.34-1/4美元,追平周二触及的七个月高位.初步数据显示,本周大豆收高2.08%,为连续第二周上扬.
USDA驻巴西专员预计,该国2011/12年大豆收获量在6,600万吨,低于USDA最新预估的6,850万吨.专员报告非官方数据,但能够体现出USDA定于下周公布的月度正式报告之端倪.
参与路透调查的分析预计,USDA将在4月10日供/需报告中下调美国2011/12年大豆结转库存预估,同时也将下调巴西和阿根廷2011/12年大豆收获量预期.
CBOT-5月大豆期货SK2收高14-1/2美元,报14.34美元.
5月豆粕合约SMK2收高3.7美元,报每短吨391.9美元.5月豆油合约BOK2上扬0.62美分,收报每磅56.64美分.
今日CBOT预估大豆成交量为226,226口,豆油成交量为105,279口,豆粕成交量为74,218口.
以下为CBOT农产品期货在1906 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 658.25 1.50 0.2% 1.8%
CBOT大豆Sc1 1434.00 14.50 1.0% 19.6%
CBOT豆粕SMc1 391.90 3.70 1.0% 26.7%
CBOT豆油BOc1 56.64 0.62 1.1% 8.7%
CBOT小麦Wc1 638.50 -0.75 -0.1% -2.2%
CBOT稻米RRc1 1504.50 14.00 0.9% 3.0%
EU小麦BL2H0 211.25 2.00 1.0% 4.3%
NYMEX原油期货CLc1 103.16 1.69 1.7% 4.4%
道琼工业指数.DJI 13,048 -26 -0.2% 6.8%
现货金XAU= 1629.95 10.59 0.7% 4.2%
欧元/美元EUR= 1.3061 -0.0078 -0.6% 0.9%
美元指数.DXY 80.0780 0.3000 0.4% -0.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 928 2 0.2% -46.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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