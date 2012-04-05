〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因投资者担忧南美大豆收获规模

路透4月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商称因投资者担心南美大豆收获规模,且小长假周末前市场调整仓位.

美国谷物市场将在周五耶稣受难日假日休市.

强劲的一周美国出口销售报告增加支撑力度.美国农业部(USDA)公布上周美国大豆出口销售量为111.29万吨(旧作加新作),高于市场预估的60-85万吨.

近月大豆合约Sc1触及14.34-1/4美元,追平周二触及的七个月高位.初步数据显示,本周大豆收高2.08%,为连续第二周上扬.

USDA驻巴西专员预计,该国2011/12年大豆收获量在6,600万吨,低于USDA最新预估的6,850万吨.专员报告非官方数据,但能够体现出USDA定于下周公布的月度正式报告之端倪.

参与路透调查的分析预计,USDA将在4月10日供/需报告中下调美国2011/12年大豆结转库存预估,同时也将下调巴西和阿根廷2011/12年大豆收获量预期.

CBOT-5月大豆期货SK2收高14-1/2美元,报14.34美元.

5月豆粕合约SMK2收高3.7美元,报每短吨391.9美元.5月豆油合约BOK2上扬0.62美分,收报每磅56.64美分.

今日CBOT预估大豆成交量为226,226口,豆油成交量为105,279口,豆粕成交量为74,218口.

以下为CBOT农产品期货在1906 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 658.25 1.50 0.2% 1.8%

CBOT大豆Sc1 1434.00 14.50 1.0% 19.6%

CBOT豆粕SMc1 391.90 3.70 1.0% 26.7%

CBOT豆油BOc1 56.64 0.62 1.1% 8.7%

CBOT小麦Wc1 638.50 -0.75 -0.1% -2.2%

CBOT稻米RRc1 1504.50 14.00 0.9% 3.0%

EU小麦BL2H0 211.25 2.00 1.0% 4.3%

NYMEX原油期货CLc1 103.16 1.69 1.7% 4.4%

道琼工业指数.DJI 13,048 -26 -0.2% 6.8%

现货金XAU= 1629.95 10.59 0.7% 4.2%

欧元/美元EUR= 1.3061 -0.0078 -0.6% 0.9%

美元指数.DXY 80.0780 0.3000 0.4% -0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 928 2 0.2% -46.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)