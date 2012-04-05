〔加拿大股市〕触及三个月低点,因欧洲忧虑重燃

路透多伦多4月5日电---加拿大主要股指周四为连续第三日下跌,触及逾三个月以来最低,因欧债危机相关忧虑打压高风险资产的偏好,尽管加拿大和美国就业数据正面,对加股带来一些支撑.

10类股中八类收低,以材料股、能源股和金融股等权重股领跌.

最有影响力的下跌个股为:Suncor Energy(SU.TO)下挫2.6%至30.45加元,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)跌2.9%至31.77加元,Barrick Gold(ABX.TO)回撤1.6%至40.51加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低75.55点,或0.62%,报12,103.11点.该指数一度触及日低12,051.20点,为1月3日以来最弱水准,随后在收盘之前收复一些失地.该指数本周累计收低2.3%.

加拿大市场周五适逢假期休市,下周一成交量料将清淡.(完)

--编译 王翔琼;审校 李军

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