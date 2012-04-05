〔加拿大汇市〕加元兑美元止跌收涨,因加拿大就业岗位意外增加

路透多伦多4月5日电---加元兑美元周四大幅走强,受助于加拿大3月就业岗位大幅增加,结束了连续六个月增长疲弱的势头,且暗示经济重拾动能.

加拿大统计局周四公布,该国3月就业岗位增加8.23万个,高于路透调查预估的增加1万个,且创下2008年9月来最大的月度增幅.该月失业率降至7.2%,2月时为7.4%.[ID:nSB1473562]

强劲的国内数据扶助加元/美元逆转连续两天的跌势.欧债忧虑重燃,以及美联储暗示推出进一步刺激举措的意愿降低后美元获得提振.

加元/美元CAD=D4收报0.9938加元或1.0062美元,周三收报0.9964加元或1.0036美元,本周加元/美元上扬0.4%.

加元表现还强于其他主要货币,兑欧元,英镑和瑞郎攀升.(完)

--编译 母红;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]