〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆创数周低位,因受西班牙借贷成本上涨困扰

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 由于西班牙公债收益率上涨,欧元兑美元和日圆触及三周低位
* 选择权市场对欧元下跌的保护成本走高,暗示投资者焦虑情绪
* 瑞士央行采取行动,扞卫1.20的瑞郎汇率上限
* 市场关注周五公布的美国3月非农就业数据
路透纽约4月5日电---市场对西班牙高负债的忧虑,令欧元兑美元和日圆周四触及多周低位,引发瑞士央行采取行动限制瑞郎兑欧元上涨.
欧元兑美元连续第四天下跌,此前西班牙借贷成本跳涨,造成投资者担心该国实现预算目标的能力以及由此可能引发欧元区债务危机再度恶化.
鉴于市场对西班牙所抱的忧虑情绪,这可能令欧洲央行(ECB)保持宽松政策,此前欧洲央行总裁德拉吉周三的温和言论确认了这一点.相比之下,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周则淡化了更多货币刺激政策的预期.
随着美国经济改善,美国短期利率可能较欧元区利率更早开始上扬,消除对美元的一个主要不利因素.
"西班牙不是希腊,它对(欧元区)国内生产总值(GDP)的贡献比例更大,因此市场现在非常担心该国公债收益率跳涨."Faros Trading研究部主管Dan Dorrow称.
"欧元区防火墙设置不足以救助西班牙,"他说."如果美联储是欧洲央行的话,眼下他们会启动量化宽松政策或降低利率,不过欧洲央行在决策上更为被动,这很危险.我认为他们处境较困难."
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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