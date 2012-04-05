〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆创数周低位,因受西班牙借贷成本上涨困扰

鉴于市场对西班牙所抱的忧虑情绪,这可能令欧洲央行(ECB)保持宽松政策,此前欧洲央行总裁德拉吉周三的温和言论确认了这一点.相比之下,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周则淡化了更多货币刺激政策的预期.