《美国个股焦点》美铝将氧化铝年产能减少39万吨,因供应过剩打压价格

* 美国铝业将把氧化铝精炼年产能减少39万吨

* 1月已减少熔炼产能

* 美铝称降低精炼产能归因于市场环境

路透纽约4月5日电---美国铝业(AA.N)计划把大西洋沿岸地区的氧化铝产能降低4%,从而成为采取措施缓解供应过剩局面的首家生产商.

供过于求已将氧化铝价格压低至每吨300美元左右,令全球不少高成本精炼商都无利可图.

美铝周四表示,将把大西洋沿岸地区的氧化铝年产量缩减39万吨,使产量更符合熔炼厂需求.该公司的全球氧化铝精炼年产能为1,800万吨,而大西洋沿岸地区产能约占一半.

美铝表示,已开始关闭部分精炼产能,但不愿指明涉及哪些精炼厂.其在大西洋沿岸地区的精炼厂可能设在牙买加、苏里南、欧洲或美国.

分析师称,加勒比海沿岸精炼厂的成本较高,牙买加部分精炼厂估计在上述价格水平环境下已经无利可图.

"美铝采取这些措施的目的在于避免大西洋沿岸地区氧化铝供应过剩加剧,并提升精炼体系的效率."美铝全球初级产品部门总裁Chris Ayers在声明中表示.