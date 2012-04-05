〔美国经济〕2014年底才开始升息之说过于悲观--联储官员(更新版)

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路透美国圣路易斯4月5日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国联邦储备理事会(美联储)预计要到2014年底才有可能首次升息,这其中所传递的信息过于悲观,因经济复苏有所增强.

"2014年升息说实际上就是说了一个很遥远的日期,这一预估认为届时宏观经济形势会仍然异常糟糕."布拉德表示,"(美联储)发出这样的悲观信号没有什么根据."

他表示,美联储现在应该暂时停止行动观望几个月,评估经济的发展.布拉德今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.

他表示,美联储在目前实施的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划于6月结束后若没有推出新的计划,也不应被解读为实际上的货币政策收紧.

"我并不认为这项计划的结束是特别重大的事件."他说.

他补充说,美联储以往宽松举措结束后利率并未像一些人担忧的那样急速上升,这次卖短买长操作结束后也不大可能跳涨.