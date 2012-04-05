〔美国经济〕2014年底才开始升息之说过于悲观--联储官员(更新版)

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
(新增细节)
路透美国圣路易斯4月5日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国联邦储备理事会(美联储)预计要到2014年底才有可能首次升息,这其中所传递的信息过于悲观,因经济复苏有所增强.
"2014年升息说实际上就是说了一个很遥远的日期,这一预估认为届时宏观经济形势会仍然异常糟糕."布拉德表示,"(美联储)发出这样的悲观信号没有什么根据."
他表示,美联储现在应该暂时停止行动观望几个月,评估经济的发展.布拉德今年不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.
他表示,美联储在目前实施的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划于6月结束后若没有推出新的计划,也不应被解读为实际上的货币政策收紧.
"我并不认为这项计划的结束是特别重大的事件."他说.
他补充说,美联储以往宽松举措结束后利率并未像一些人担忧的那样急速上升,这次卖短买长操作结束后也不大可能跳涨.
他的讲话表明美联储内部可能存在争论,对于是否宣布近期就业市场改善显示复苏已经站稳脚跟,决策者是否应开始考虑退出超宽松货币政策立场的时间,联储内部在这些问题上意见不一.
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。