〔欧洲金融〕欧洲央行本周又未动用购债计划,为八周来第七次

路透法兰克福4月5日电---欧洲央行周四公布,本周欧洲央行没有启用购债计划,为八周内第七次按兵不动.西班牙和意大利再现滑向债务危机核心的迹象,而欧洲央行继续静观其变.

今年开始以来,欧元区关键债市承受的压力减轻,因此欧洲央行近几个月里几乎停止了"证券市场计划(SMP)"的操作.但是,过去一周里债务危机紧张局势再度升温.

西班牙周三标售公债时的融资成本跳增,超出预期,令市场担心西班牙在经济萎缩情况下恐难以实现减赤目标和恢复银行业健康,最终或步希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘,寻求国际支援.

意大利指标债券收益率本周突破5.5%.该国重回聚光灯下是因为艰难推进备受争议的劳动力市场改革.

尽管本周欧洲央行没有买债举动,但在欧元区债市有最新进展后进行的例行季度重估显示,欧洲央行自2010年5月以来购买的债券价值目前为2,140亿欧元,高于上周得出的2,135亿欧元.

先前买入的债券均未到期.

尽管欧洲央行自2月末供应第二轮超低息三年期贷款以来几乎未再注资,却仍没有解除该计划,以防市场再现紧张局势.但欧洲央行一些重要决策者,尤其是德国决策者,对此感到不安,担心这最终会触犯欧洲央行的禁忌--为政府财赤提供货币融通.

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