〔货币市场〕非农就业报告出炉前,利率市场释出彼此矛盾讯号

路透纽约4月5日电---美国短期利率市场周四就交易商对未来借贷成本,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策方向释出了彼此矛盾的讯号.美国政府周五将公布非农就业报告.

分析师和交易商指出,周四回购利率和联邦基金利率攀升,以及近月利率期货下滑,表明一些投资者担心,若周五就业数据强于预期,将进一步降低联储推出第三轮量化宽松(QE3)的紧迫性.

"存在不继续量化宽松的可能性."R.J. O'Brien and Associates全球机构销售高级副总裁Todd Colvin说.

超短期美元融资成本亦微升,由于华尔街交易员在假期周末前,匆忙用上周买入的新标售公债进行融资.还有更多新债即将发行.

在复活节假期前,美国债市周五将提前于1600GMT收市.

另一方面,在2013年期之后的联邦基金利率和欧洲美元利率期货<0#FF:><0#ED:>则攀升,因部分交易商认定,联储将推出更多举措以支持美国经济成长.

分析师称,投资者抢进这些远期合约,也部分归因于一些交易商放弃了近期内QE3出台的希望,因此认为远月合约的价值高于近月合约.

周五出炉的非农就业数据若强于预期,或将强化联储短期内不会继续推出刺激政策的看法.

美国劳工部将于周五1230GMT公布3月非农就业报告,分析师预估中值为,3月新增非农就业岗位20.3万个,失业率为8.3%.

隔夜回购利率尾盘报0.26%,高于周三尾盘的0.23%.

隔夜联邦基金利率尾盘买价为0.15%,连续第二日持平.

而2013年4月及以前到期的联邦基金利率期货合约收盘持平至下跌0.5个基点不等,而之后到期的合约则收高0.5-4.0个基点.

欧洲美元利率期货2013年6月及以前到期合约收盘大多下跌1.0-1.5个基点;之后到期合约则收高0.5-9.0个基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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