联合国向叙利亚施压,限期结束暴力

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月5日电---叙利亚周四面临联合国各方的压力，因联合国-阿盟联合特使安南为停止冲突设定了严格的期限，并获得了俄罗斯、中国和联合国安理会其他成员国的明确支持。
安南在日内瓦通过视频连线对联合国大会称，他正在敦促叙利亚政府和反对派领导人发布明确指令，从而确保消息在4月12日0400GMT传达到当地每个士兵那里。
“必须停止使用坦克、直升机、迫击炮、枪支等武器以及所有其他形式的暴力，如性侵犯、酷刑、处决、绑架、毁坏房屋、被迫迁徙等。”安南说道。
叙利亚常驻联合国代表贾法里暗示，安南的和平计划可能存在漏洞，没有提到撤出警察部队。贾法里对记者称，4月10日的期限不包括警察，因“部署警察是为了保护平民”。
反对派活跃分子称，军队和警察应为杀害平民负责。
在安南发表讲话前，联合国安理会一致通过了“主席声明”，支持下周的最后期限，并警告叙利亚政府，如果不能做到，将采取“进一步措施”。叙利亚已经接受最后期限。
安南的最后期限和联合国安理会的声明显示联合国逐步增强对叙利亚政府的压力，结束长达一年多的暴力活动。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。