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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:48 BJT

中国官员否认发布西沙旅游规划信息

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月5日电---一名中国官员周四否认曾表示政府规划西沙群岛旅游。开放西沙旅游可能加剧中国与越南等邻国在南海紧张关系。

之前中国国有媒体援引官员邓小刚的话称，政府希望年内开通到西沙的海洋旅游。邓小刚现任海南省海口市副市长。

但人民网随后援引邓小刚的话称，他近期没接受任何媒体采访谈论西沙旅游问题，不了解西沙旅游问题。

报导指出，邓小刚半年前起已不再担任海南省旅游发展委员会副主任。

当被问及西沙群岛旅游项目时，中国外交部发言人洪磊则重申政府立场，强调中国对西沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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