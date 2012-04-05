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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 07:06 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数转升,海峡型船运费提供支撑

路透4月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四扬升,结束一连两天下滑走势,因海峡型船运费上涨.

整体指数上涨2点或0.22%至928点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计下跌逾47%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升2.17%,至1,507点.日均获利增至6,205美元,为1月底来最高,不过年内跌幅依然超过77%.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI下滑0.67%,至1,036点.日均获利降至8,277美元,年内跌幅为37%.

轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别降至8,305和9,928美元.

船舶供应速度快过大宗商品的需求,使乾散货运费率涨势受抑.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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