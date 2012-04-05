〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数转升,海峡型船运费提供支撑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四扬升,结束一连两天下滑走势,因海峡型船运费上涨.
整体指数上涨2点或0.22%至928点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用,今年累计下跌逾47%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀升2.17%,至1,507点.日均获利增至6,205美元,为1月底来最高,不过年内跌幅依然超过77%.
波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI下滑0.67%,至1,036点.日均获利降至8,277美元,年内跌幅为37%.
轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别降至8,305和9,928美元.
船舶供应速度快过大宗商品的需求,使乾散货运费率涨势受抑.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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