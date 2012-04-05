〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆创数周低位,因受西班牙借贷成本上涨困扰(更新版)

(新增收盘表格)

* 由于西班牙公债收益率上涨,欧元兑美元和日圆触及三周低位

* 选择权市场对欧元下跌的保护成本走高,暗示投资者焦虑情绪

* 瑞士央行采取行动,扞卫1.20的瑞郎汇率上限

* 市场关注周五公布的美国3月非农就业数据

路透纽约4月5日电---市场对西班牙高负债的忧虑,令欧元兑美元和日圆周四触及多周低位,引发瑞士央行采取行动限制瑞郎兑欧元上涨.

欧元兑美元连续第四天下跌,此前西班牙借贷成本跳涨,造成投资者担心该国实现预算目标的能力以及由此可能引发欧元区债务危机再度恶化.

鉴于市场对西班牙所抱的忧虑情绪,这可能令欧洲央行(ECB)保持宽松政策,此前欧洲央行总裁德拉吉周三的温和言论确认了这一点.相比之下,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周则淡化了更多货币刺激政策的预期.

随着美国经济改善,美国短期利率可能较欧元区利率更早开始上扬,消除对美元的一个主要不利因素.

"西班牙不是希腊,它对(欧元区)国内生产总值(GDP)的贡献比例更大,因此市场现在非常担心该国公债收益率跳涨."Faros Trading研究部主管Dan Dorrow称.

"欧元区防火墙设置不足以救助西班牙,"他说."如果美联储是欧洲央行的话,眼下他们会启动量化宽松政策或降低利率,不过欧洲央行在决策上更为被动,这很危险.我认为他们处境较困难."

欧元兑美元EUR=最新跌0.6%,报1.3064美元,稍早触及三周低位1.3033美元.欧元兑日圆EURJPY=也触及四周低位106.86日圆,之后反弹,交投在107.58日圆,仍跌0.7%.

过去10周,欧元/美元交投区间大致在1.30-1.35美元,且过往记录暗示欧元突破如此区间后,要么欧元跌至1.20美元,要么升至1.45美元,在纽约的花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson说.

"目前走势的含意是,如果欧元首先跌穿1.30美元,是下周或未来几个月任何时候,我们认为之后欧元很可能延续跌势至1.20美元,"他说.

在期权市场,欧元下跌的保护成本小幅上升,表明市场对西班牙债务略感不安.

三个月欧元/美元风险逆转系数EUR3MRR=GFI显示倾向欧元卖权,周四最新报-2.00,上日为-1.90.不过,自3月初触及-2.81的极端水平以来,倾向欧元卖权的情况不断改善.

欧元/日圆三个月风险逆转系数EUJP3MRR=GFI也显示倾向欧元卖权,最新报-3.45,高于周三的-3.09.

美国和欧洲前景的反差日益明显,从周三多份经济数据反映出来.

**瑞士央行买入**

欧元全线下滑令欧元兑瑞郎跌至1.20瑞郎以下,此为瑞士央行在2011年9月设定欧元下限在1.20瑞郎以来首见.瑞士央行此举是抑压瑞郎大幅上升的努力,投资人抛售欧元是造成瑞郎上涨的部份原因.

根据路透数据,欧元兑瑞郎EURCHF=触及1.1992瑞郎的低位,之后反弹,最新报1.2014瑞郎.交易商称瑞士央行在1.20附近买入欧元.

瑞士央行发言人周四表示,"我们不会接受汇价在1.20之下,我们决心无限量买入外汇来扞卫这一水准."[ID:nSB1473382]

美元兑日圆JPY=最新跌0.1%,报82.38日圆.

交易商指出,周五耶稣受难日及复活节假期前交投清淡,但周五公布的美国3月非农就业报告可能左右市场人气.

3月美国非农就业岗位预料增加20.3万个,2月为增加22.7万.

"强劲的非农就业报告将是推动美元进一步上升的因素,尽管可能要在下周初所有市场人士放完周未长假期回来后汇市才会作全面反应,"Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说.

"低于预估的就业报告很可能令美元遭遇获利了结,且导致市场重新考虑美联储的政策前景,"他说.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3063 1.3141 -0.59 +0.91 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.29 82.44 -0.18 +6.95 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 107.51 108.31 -0.74 +7.99 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9196 0.9159 +0.40 -1.92 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5826 1.5885 -0.37 +1.87 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9932 0.9960 -0.28 -2.56 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0301 1.0260 +0.40 +0.74 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2018 1.2032 -0.12 -1.04 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8254 0.8269 -0.18 -0.90 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8154 0.8143 +0.14 +4.75 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7851 5.7505 +0.60 -3.20 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5616 7.5604 +0.02 -2.28 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7486 6.6968 +0.77 -2.02 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8178 8.8009 +0.19 -1.07 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 李军

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