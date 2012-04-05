版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.81 +0.40 +0.65 3369376

搜狐 (SOHU.O) 51.94 +0.12 +0.23 515365

网易 (NTES.O) 57.86 +0.98 +1.72 350181

百度 (BIDU.O) 148.25 +3.56 +2.46 4072363

亚信科技 ASIA.O 11.91 +0.68 +6.06 514675

侨兴环球电话 XING.O 0.67 +0.01 +1.52 182951

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.24 +0.24 +1.60 1886950

联电 (UMC.N) 2.46 +0.02 +0.82 720378

日月光 (ASX.N) 5.00 +0.01 +0.20 211857

矽品精密 (SPIL.O) 5.89 -0.05 -0.84 1028317

和信超媒体 (GIGM.O) 1.26 -0.03 -2.33 114826

友达 (AUO.N) 4.86 +0.26 +5.65 401925

中华电信 (CHT.N) 30.49 -0.03 -0.10 21738

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.22 -0.22 -0.47 482046

香港

中国移动 (CHL.N) 53.93 -0.03 -0.06 98168

中国联通 (CHU.N) 17.00 +0.21 +1.25 262044

中国电信 (CHA.N) 54.49 +0.32 +0.59 55619

中芯国际 (SMI.N) 2.44 +0.06 +2.52 20182

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐