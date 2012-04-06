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债券 | 2012年 4月 6日 星期五 08:49 BJT

〔欧元区金融〕希腊第二次延长参与换债计划的截止期限

* 债权人加入希腊债务置换计划的截止期限为4月20日

* 参与债务置换的投资者比率目前约为97%--政府官员

* 希腊必须在5月15日部分债务到期前决定如何处理那些拒不合作者

路透雅典4月5日电---希腊在周四第二次对尚未参与债务置换计划的债权人延长截止期限,让政府有更多一点时间考虑,对于那些拒绝签字参与计划的投资者应如何作出反应.

财政部和银行业官员表示,按照欧盟和国际货币基金组织(IMF)的要求,希腊政府无论如何必须尽快作出决定,因为5月15日将有4.5亿欧元债券到期.

若能完成债务置换计划的绝大部分,希腊便可获得欧盟/IMF上月承诺提供的新援助资金,并帮助缓和市场对于欧元区债务危机的忧虑,至少暂时如此.

但希腊如何处理那些没有加入换债计划的投资者,则有可能为其他高负债欧元区国家和"秃鹫基金"提供重要的借鉴意义.这些"秃鹫基金"购买出现问题的公债,并希望通过诉讼获得更多的偿付.

希腊政府周四将债权人加入换债计划的截止期限延长到4月20日,之前已经被延长至4月4日.

财政部一位官员称,多数投资者拒绝对5月15日到期的债务进行置换.但这并不会危及到整体债务置换计划.此次计划是历来规模最大的一次债务重组,目前已获约97%的投资者的接受.

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