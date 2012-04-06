〔欧元区金融〕希腊第二次延长参与换债计划的截止期限

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 债权人加入希腊债务置换计划的截止期限为4月20日
* 参与债务置换的投资者比率目前约为97%--政府官员
* 希腊必须在5月15日部分债务到期前决定如何处理那些拒不合作者
路透雅典4月5日电---希腊在周四第二次对尚未参与债务置换计划的债权人延长截止期限,让政府有更多一点时间考虑,对于那些拒绝签字参与计划的投资者应如何作出反应.
财政部和银行业官员表示,按照欧盟和国际货币基金组织(IMF)的要求,希腊政府无论如何必须尽快作出决定,因为5月15日将有4.5亿欧元债券到期.
若能完成债务置换计划的绝大部分,希腊便可获得欧盟/IMF上月承诺提供的新援助资金,并帮助缓和市场对于欧元区债务危机的忧虑,至少暂时如此.
但希腊如何处理那些没有加入换债计划的投资者,则有可能为其他高负债欧元区国家和"秃鹫基金"提供重要的借鉴意义.这些"秃鹫基金"购买出现问题的公债,并希望通过诉讼获得更多的偿付.
希腊政府周四将债权人加入换债计划的截止期限延长到4月20日,之前已经被延长至4月4日.
财政部一位官员称,多数投资者拒绝对5月15日到期的债务进行置换.但这并不会危及到整体债务置换计划.此次计划是历来规模最大的一次债务重组,目前已获约97%的投资者的接受.
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)