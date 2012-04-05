《美债周五展望》欧债危机担忧再起催生避险买盘,助推美债价格攀升

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约4月5日电---美国公债价格周四连续第二天上扬,此前有关欧元区债务危机担忧再起,推助避险买盘.同时交易商等待周五公布的关键就业数据.

西班牙公债收益率周四上涨,因投资者担心该国实现预算目标的能力,此前一日该国公债标售结果显示需求疲弱.

市场再度开始担心欧洲局势,提振了包括美国公债在内的避险资产需求.

"大部分关注点再度回到欧洲--今年该地区的公债收益率曾一度创下一些最高水平--这种情况正反馈到美债,令市场再度出现买盘."Action Economics全球固定收益分析部总裁Kim Rupert称.

指标10年期公债US10YT=RR价格上涨13/32,收益率报2.18%,周三尾盘时为2.22%.30年期公债US30YT=RR价格上涨20/32,收益率报3.32%,周三尾盘报3.36%.

数据显示上周美国初请失业金人数将至近四年最低后,美国公债价格回吐涨幅.

投资者们现关注周五将公布的非农就业数据,预计3月将新增20.3万个岗位,低于2月时的22.7万个.

由于复活节长假周末,成交量料下降,市场对于周五非农就业数据的反应可能会较为反复.美国公债市场将在东部时间周五中午(1600GMT)后休市.

欧洲债务危机可能再掀波澜,令部分投资者在押注美国公债收益率大幅上扬的问题上犹豫不决,即使美国经济数据表明经济温和复苏.

最近几日有关欧洲的负面情绪重燃,因该地区公布的经济数据令人失望,引发欧元区17国经济陷入衰退的忧虑.

瑞银利率策略师Chris Ahrens表示,股市继第一季大涨之后,投资者或会削减在股市中的风险敞口,因存在欧洲状况恶化的迹象.

对股市的兴趣降低可能提振美国公债需求,美国公债首季录得自2010年最后一季以来表现最糟糕的一季.

"市场似乎已有所转变,我认为投资人将很快了结一些获利离场,并观望基本面如何发展,"Ahrens称.

美国公债目前已从周二跌势反弹,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录没有提供进一步放宽货币政策的指引,令投资者感到失望.

美联储主席贝南克上周称,美国经济成长步伐非常温和,不太可能快速降低失业率,进一步实施刺激措施仍是一个选项.(完)

--编译 洪曦/王翔琼;审校 母红/李军

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