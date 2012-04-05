《美债周五展望》欧债危机担忧再起催生避险买盘,助推美债价格攀升

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约4月5日电---美国公债价格周四连续第二天上扬,此前有关欧元区债务危机担忧再起,推助避险买盘.同时交易商等待周五公布的关键就业数据.
西班牙公债收益率周四上涨,因投资者担心该国实现预算目标的能力,此前一日该国公债标售结果显示需求疲弱.
市场再度开始担心欧洲局势,提振了包括美国公债在内的避险资产需求.
"大部分关注点再度回到欧洲--今年该地区的公债收益率曾一度创下一些最高水平--这种情况正反馈到美债,令市场再度出现买盘."Action Economics全球固定收益分析部总裁Kim Rupert称.
指标10年期公债US10YT=RR价格上涨13/32,收益率报2.18%,周三尾盘时为2.22%.30年期公债US30YT=RR价格上涨20/32,收益率报3.32%,周三尾盘报3.36%.
数据显示上周美国初请失业金人数将至近四年最低后,美国公债价格回吐涨幅.
投资者们现关注周五将公布的非农就业数据,预计3月将新增20.3万个岗位,低于2月时的22.7万个.
由于复活节长假周末,成交量料下降,市场对于周五非农就业数据的反应可能会较为反复.美国公债市场将在东部时间周五中午(1600GMT)后休市.
欧洲债务危机可能再掀波澜,令部分投资者在押注美国公债收益率大幅上扬的问题上犹豫不决,即使美国经济数据表明经济温和复苏.
最近几日有关欧洲的负面情绪重燃,因该地区公布的经济数据令人失望,引发欧元区17国经济陷入衰退的忧虑.
瑞银利率策略师Chris Ahrens表示,股市继第一季大涨之后,投资者或会削减在股市中的风险敞口,因存在欧洲状况恶化的迹象.
对股市的兴趣降低可能提振美国公债需求,美国公债首季录得自2010年最后一季以来表现最糟糕的一季.
"市场似乎已有所转变,我认为投资人将很快了结一些获利离场,并观望基本面如何发展,"Ahrens称.
美国公债目前已从周二跌势反弹,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录没有提供进一步放宽货币政策的指引,令投资者感到失望.
美联储主席贝南克上周称,美国经济成长步伐非常温和,不太可能快速降低失业率,进一步实施刺激措施仍是一个选项.(完)
--编译 洪曦/王翔琼;审校 母红/李军
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