巴西希望金砖国家支持同一个世行行长候选人

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚4月5日电---巴西财长曼特加周四称，巴西希望新兴国家一起支持同一个候选人竞选世界银行行长职位。
曼特加周四早些时候会见了美国提名人选金辰勇（Jim Yong Kim），称其拥有丰富发展中国家的经验。不过曼特加重申，巴西还没有做出决定。
“下周晚些时候巴西应会确定立场，我将与其他金砖国家进行沟通。我们在努力让金砖国家有共同立场，”曼特加在巴西利亚对记者说道。
发展中国家已经提名尼日利亚财政部长伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和哥伦比亚前财长Jose Antonio Ocampo竞逐世行行长一职。
上周的金砖国家峰会上，巴西拒绝立即支持伊维拉，令外界预期巴西可能想让美国候选人做出有利于新兴市场的让步，以换取对其的支持。
2011年，巴西未能说服其他金砖国家支持同一个候选人竞选国际货币基金组织总裁一职。最终巴西支持现任国际货币基金组织总裁拉加德，以换取继续改革该组织，增强新兴市场国家在该组织的话语权。
一名巴西高官对路透表示，如果新兴市场国家不能支持同一个候选人，想要改变美国人担任世界银行行长的传统将很艰难。
该官员称，南非支持伊维拉，其他金砖国家还没做出决定。（完）
--编译：李富强;发稿：程芳
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
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