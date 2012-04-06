《中国报摘》--金融时报4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
* 头版头条:
--正值春耕时节,江西不少县域农信联社为当地诸多农业合作社发放春耕贷款,确保备耕有序开展,而农业信贷需求也已从小额向大额化迈进.专家表示,农村金融机构需坚持以市场为导向,开发和创新金融产品来满足"三农"发展需要.
* 其他:
--保监会副主席周延礼日前强调,要推进农业保险发展,逐步建立一套以农业保险法律法规为核心、以部门规章为基础、以公司内控制度为依托的制度框架体系.并探索多种模式的大灾风险分散机制.
--证监会有关负责人周四表示,场外市场建设是今年证监会的重点工作,旨在解决中小企业金融服务问题.
--截至3月末,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)托管的QFII客户已达28家,其中有21家获批了外汇投资额度,投资总额度达32.85亿元.
--记者分析认为,通过国有控股上市银行2011年报解读,全行业不良贷款余额在2011年四季度出现了反弹,预计未来不良贷款率或将上升,防控对策不可放松.(完)
--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。