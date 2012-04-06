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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:03 BJT

《中国报摘》--金融时报4月6日

* 头版头条:

--正值春耕时节,江西不少县域农信联社为当地诸多农业合作社发放春耕贷款,确保备耕有序开展,而农业信贷需求也已从小额向大额化迈进.专家表示,农村金融机构需坚持以市场为导向,开发和创新金融产品来满足"三农"发展需要.

* 其他:

--保监会副主席周延礼日前强调,要推进农业保险发展,逐步建立一套以农业保险法律法规为核心、以部门规章为基础、以公司内控制度为依托的制度框架体系.并探索多种模式的大灾风险分散机制.

--证监会有关负责人周四表示,场外市场建设是今年证监会的重点工作,旨在解决中小企业金融服务问题.

--截至3月末,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)托管的QFII客户已达28家,其中有21家获批了外汇投资额度,投资总额度达32.85亿元.

--记者分析认为,通过国有控股上市银行2011年报解读,全行业不良贷款余额在2011年四季度出现了反弹,预计未来不良贷款率或将上升,防控对策不可放松.(完)

--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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