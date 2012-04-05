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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 07:52 BJT

〔韩国个股〕三星电子预估第一季营业利润达到创纪录的5.8万亿韩元

路透首尔4月6日电---韩国三星电子(005930.KS)估计其今年1-3月营业利润较上年同期增长近一倍,受旗舰级产品Galaxy智能手机和Note小型平板电脑和手机畅销的提振.

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