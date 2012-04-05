《中国报摘》--中国证券报4月6日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国证监会相关负责人表示,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场,场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易为目的.
* 其他:
--证监会相关负责人表示,新增的500亿元人民币RQFII投资额度主要投资A股,不受此前试点办法中"投资股市不超过20%"的限制.
--证监会相关负责人表示,中小企业私募债发行须向交易所备案,建议承销商引导发行人在同期贷款利率3倍的利率区间内定价.
--继信达证券率先试点保证金管理产品后,华泰证券(601688.SS),海通证券(600837.SS),银河证券,中信证券(600030.SS),国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.
--厦门国际银行已获准增资扩股,并由合资银行转为中资城商行,拟发行约9.35亿新股.国脉科技(002093.SZ)称,计划投资不超过9,000万元参股该银行,每股不超过6元.
--保利地产(600048.SS)去年实现净利65.31亿元,同比增长32.74%.今年公司将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.
--稀土产量占全国近八成的内蒙古下达今年稀土矿开采总量控制指标,今年第一批轻稀土开采总量控制指标为2.5万吨,全部分配给包钢集团.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。