《中国报摘》--中国证券报4月6日

* 头版头条:

--中国证监会相关负责人表示,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场,场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易为目的.

* 其他:

--证监会相关负责人表示,新增的500亿元人民币RQFII投资额度主要投资A股,不受此前试点办法中"投资股市不超过20%"的限制.

--证监会相关负责人表示,中小企业私募债发行须向交易所备案,建议承销商引导发行人在同期贷款利率3倍的利率区间内定价.

--继信达证券率先试点保证金管理产品后,华泰证券(601688.SS),海通证券(600837.SS),银河证券,中信证券(600030.SS),国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.

--厦门国际银行已获准增资扩股,并由合资银行转为中资城商行,拟发行约9.35亿新股.国脉科技(002093.SZ)称,计划投资不超过9,000万元参股该银行,每股不超过6元.

--保利地产(600048.SS)去年实现净利65.31亿元,同比增长32.74%.今年公司将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.

--稀土产量占全国近八成的内蒙古下达今年稀土矿开采总量控制指标,今年第一批轻稀土开采总量控制指标为2.5万吨,全部分配给包钢集团.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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