《中国已公布新股发行上市日程表》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/6 深 华声股份 002670 5,000 7.30 22.12 光大证券 4/11 4/9 沪 怡球资源 *780388 *10,500 *12-13 *16.67-18.06 华泰联合 4/12 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 -- -- 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 不超过1,770 -- -- 国信证券 4/19 4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 *4/17 深 天山生物 300313 2,273 -- -- 民生证券 4/20 *4/17 深 东江环保 002672 不超过2,500 -- -- 中信证券 4/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 中际装备 300308 -- 20.00 26.73 广发证券 -- 沪 隆基股份 -- -- 21.00 24.71 国信证券 -- 深 吉艾科技 300309 -- 31.00 33.99 中金公司 -- 深 奥马电器 002668 -- 11.00 12.94 国信证券 -- 深 康达新材 002669 -- 12.00 21.43 光大证券 4/10 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。