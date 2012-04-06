〔金砖国家〕4月5日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透4月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月5日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.01%,报1,037.26点.
中国股市:沪综指周四大幅收高逾1.7%,清明假日后首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放后,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.沪综指.SSEC收报2,302.241点,涨39.453点,或1.74%,创自2月8日以来最大单日涨幅.上海A股成交额为744亿元人民币,上一交易日为558.27亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,受中资金融类股拖累,因投资者在四日长周末及周五美国就业数据公布前的最后一个交易日中了结获利.本周交易天数因假期而缩短.恒生指数.HSI收低0.95%至20,593点,但周线收高0.18%.恒生国企指数.HSCE今日收低1.06%,报10,744.91点,但本周收高0.98%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低.清明小长假期间因欧债危机疑虑重燃,美元指数走强,今日人民币中间价受打压走低,不过相对于海外非美货币表现,人民币汇价的回探幅度不大.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3323元.[CNY/CN][ID:nSB1473200]
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印度股汇市:因假期休市.[.BO][INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,642.620点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨0.73%至875.37点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.11%至29.4675;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.39%,报38.5250.
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巴西股市:拉美股市上扬,因美国就业数据令人鼓舞且巴西通胀数据低于预期,刺激了商品生产商和房屋建筑商股票的需求.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.26%,报63,691.18点,为三个交易日以来的首次收高.[ID:nL2E8F59D6]
巴西汇市:拉丁美洲货币涨跌不一,市场重燃对欧债危机的忧虑.巴西雷亚尔兑美元BRBY升0.19%,至1.8207.[ID:nL2E8F5AV2]
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南非股市:收高并收复部分失地,得益于投资者重新买入上日遭重挫的Kumba Iron Ore(KIOJ.J)和其他资源股.但交易员称,由于周五迎来为期四天的复活节假期,市场情绪谨慎令涨幅受限.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.12%至29,754.87点,周三录得去年10月以来单日最大百分比跌幅.综合指数.JALSH回升0.98%,报33,665.08点.[.J]
南非汇市:1540GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.827,与周三纽约时段收盘价7.832几乎持平.南非兰特在周四稍早承压,因西班牙公债标售结果疲弱令市场担忧欧元区主权债务风险,以及路透经济指标调查显示长期经济信心下滑.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。