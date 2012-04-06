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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:08 BJT

《即时观点》三星估计第一季营业利润为5.8万亿韩元,创纪录高位

路透首尔4月6日电---韩国三星电子(005930.KS)估计其今年1-3月营业利润较上年同期增长近一倍,受旗舰产品Galaxy智能手机、Note小型平板电脑和手机畅销的提振. [ID:nSB1474410]

三星估计,1-3月营业利润达到创纪录的5.8万亿韩元(51.5亿美元),汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估为5.0万亿韩元.三星预计第一季营收为45万亿韩元.

完整的三星季度财报将于4月27日公布.

以下为分析师和基金经理评论摘要.

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