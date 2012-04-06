《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日(I)

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
**上海证券报**
--国家能源局局长刘铁男表示,炼油规划、油气规划、可再生能源规划即将发布,正在制定核电安全规划和调整完善核电中长期发展规模,合理控制能源消费总量工作方案基本完成.
--中国民用航空局局长李家祥表示,十二五期间,中国民用航空将修建机场70座,预计到2015年中国民航运输机场数量将达到230个以上,运输飞机包括通用航空飞机将达到4,000架以上.
--上海银行拟于4月20日召开股东大会,审议该行H股上市有关方案.
--成都银行已正式向中国证监会递交IPO申请,至此目前排队等待上市的商业银行数量增至15家.
**人民日报**
--财政部、发改委等日前联合发布办法,对可再生能源发电项目申请财政补助事项作出明确规定,可申请补助的项目包括风力发电、生物质能发电、太阳能发电、地热能发电和海洋能发电等.
--财政部、海关总署等部门联合发出通知,自2012年1月1日至2015年12月31日,对一些对外开放的科普基地进口科普影视作品免征进口关税,不征进口环节增值税.
--国资委负责人近日鼓励上市央企建立符合价值投资理念的分红机制,并表示国企应成为股市表率,央企要进一步用好股票市场、债券市场、产权市场.
--证监会相关负责人周四表示,将推出中小企业私募债,目前制度框架已基本形成,具体试行办法即将推出.
--当前农产品"暴涨暴跌",中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥认为,农产品价格波动具有客观必然性,但目前需加快农产品市场信息发布与传播立法,推进农产品市场信息法治化管理.
**第一财经日报**
--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出,进一步扩大贷款利率浮动范围并实现贷款的自主定价,逐步推动存款利率市场化并实现自由浮动是下一阶段利率市场化的主要内容.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/赵红梅; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。