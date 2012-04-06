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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日(I)

**上海证券报**

--国家能源局局长刘铁男表示,炼油规划、油气规划、可再生能源规划即将发布,正在制定核电安全规划和调整完善核电中长期发展规模,合理控制能源消费总量工作方案基本完成.

--中国民用航空局局长李家祥表示,十二五期间,中国民用航空将修建机场70座,预计到2015年中国民航运输机场数量将达到230个以上,运输飞机包括通用航空飞机将达到4,000架以上.

--上海银行拟于4月20日召开股东大会,审议该行H股上市有关方案.

--成都银行已正式向中国证监会递交IPO申请,至此目前排队等待上市的商业银行数量增至15家.

**人民日报**

--财政部、发改委等日前联合发布办法,对可再生能源发电项目申请财政补助事项作出明确规定,可申请补助的项目包括风力发电、生物质能发电、太阳能发电、地热能发电和海洋能发电等.

--财政部、海关总署等部门联合发出通知,自2012年1月1日至2015年12月31日,对一些对外开放的科普基地进口科普影视作品免征进口关税,不征进口环节增值税.

--国资委负责人近日鼓励上市央企建立符合价值投资理念的分红机制,并表示国企应成为股市表率,央企要进一步用好股票市场、债券市场、产权市场.

--证监会相关负责人周四表示,将推出中小企业私募债,目前制度框架已基本形成,具体试行办法即将推出.

--当前农产品"暴涨暴跌",中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥认为,农产品价格波动具有客观必然性,但目前需加快农产品市场信息发布与传播立法,推进农产品市场信息法治化管理.

**第一财经日报**

--国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松指出,进一步扩大贷款利率浮动范围并实现贷款的自主定价,逐步推动存款利率市场化并实现自由浮动是下一阶段利率市场化的主要内容.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/赵红梅; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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