〔香港新股〕上海银行证实筹划H股上市,将召开股东会审议IPO方案

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---在媒体此前报导上海银行有意H股首次公开发行(IPO)后,中国第二大城市商业银行--上海银行股份有限公司已证实其H股上市计划,并将于4月20日召开股东大会审议该计划.
上海银行网站近日刊登的通知显示,股东大会将会审议有关上海银行发行H股并上市及募集资金使用计划等提案,并将审议A股IPO方案有效期再延长一年的提案.
该通知未披露有关H股IPO计划的细节.据汤森路透旗下IFR稍早报导,上海银行正在筹划A+H股上市计划,拟于上交所及港交所各发行12亿股.
据中国证监会最新资料显示,上海银行A股上市申请目前正处于证监会初审环节.IFR报导称,国泰君安为该项交易保荐人,并与中信证券(6030.HK)(600030.SS)一同担任主承销商,高盛高华为财务顾问.
上海银行尚未公布其2011年报,去年6月底其资本充足率为11.5%,核心资本充足率为8.44%,逼近国内资本监管红线.受制于资本的限制,近两年上海银行扩张乏力.
去年6月底,香港上海汇丰银行和国际金融公司(IFC)分别持有上海银行8%和7%的股权,8月IFC宣布退出上海银行,中国投资公司[CIC.UL]接手,中投公司副总经理范一飞去年底出任上海银行董事长.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。