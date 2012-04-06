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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:37 BJT

〔香港新股〕上海银行证实筹划H股上市,将召开股东会审议IPO方案

路透上海4月6日电---在媒体此前报导上海银行有意H股首次公开发行(IPO)后,中国第二大城市商业银行--上海银行股份有限公司已证实其H股上市计划,并将于4月20日召开股东大会审议该计划.

上海银行网站近日刊登的通知显示,股东大会将会审议有关上海银行发行H股并上市及募集资金使用计划等提案,并将审议A股IPO方案有效期再延长一年的提案.

该通知未披露有关H股IPO计划的细节.据汤森路透旗下IFR稍早报导,上海银行正在筹划A+H股上市计划,拟于上交所及港交所各发行12亿股.

据中国证监会最新资料显示,上海银行A股上市申请目前正处于证监会初审环节.IFR报导称,国泰君安为该项交易保荐人,并与中信证券(6030.HK)(600030.SS)一同担任主承销商,高盛高华为财务顾问.

上海银行尚未公布其2011年报,去年6月底其资本充足率为11.5%,核心资本充足率为8.44%,逼近国内资本监管红线.受制于资本的限制,近两年上海银行扩张乏力.

去年6月底,香港上海汇丰银行和国际金融公司(IFC)分别持有上海银行8%和7%的股权,8月IFC宣布退出上海银行,中国投资公司[CIC.UL]接手,中投公司副总经理范一飞去年底出任上海银行董事长.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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