〔韩国股市〕盘初小跌,三星在公布第一季营业利润预估后下滑

路透首尔4月6日电---韩国股市周五盘初小幅走软,因西班牙借贷成本上升令欧元区忧虑再次浮现,进而打压风险偏好.

券商类股盘初跌幅居前,大宇证券(006800.KS)和三星证券(016360.KS)分别下挫1.6%和1.1%.

三星电子(005930.KS)下跌0.6%,该公司开盘前宣布第一季营业利润预估值为创纪录的5.8万亿(兆)韩元(51.5亿美元),投资者对此反应冷淡.

0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑0.17%至2,024.40点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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