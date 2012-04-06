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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:47 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国深圳市政工程总公司5亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
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  二、新债上市:  

  山东泉兴矿业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280059,票面利率6.70%
  佳木斯城投10亿元七年期固息债1280063,票面利率8.25%
  怀化城投10亿元六年期固息债1280064,票面利率8.00%
  抚顺城投15亿元10年期固息债1280065,票面利率8.53%
  汕头城开总公司13亿元10年期固息债1280068,票面利率8.57%
  芜湖建投19亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280076,票面利率7.30%
  芜湖建投9亿元七年期浮息债(六个月Shibor基准)1280077,基本利差2.50%
  马鞍山城投20亿元七年期固息债1280083,票面利率6.90%
  杭钢商贸集团12亿元一年期短期融资券041259021,票面利率6.15% 
  重庆国有文化资产经营管理公司4亿元一年期短融041256008,票面利率4.84% 
  武汉钢铁集团20亿元一年期短融041256009,票面利率4.43% 
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  三、缴款:  
  
  杭州工业资产经营投资集团8亿元三年期中票
  梅花集团(600873.SS)9亿元三年期中票
  农业发展银行277.6亿元一年期固息金融债120405,票面利率3.45%
  天津汉滨投资公司8亿元七年期固息债1280062,票面利率8.39%
  宿迁经济开发公司9亿元七年期固息债1280078,票面利率7.50%
  大连融强投资公司12亿元七年期固息债1280093,票面利率8.60%
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  四、还本付息:
  
  锦州港(600190.SS)6亿元一年期浮息(六个月shibor基准)短融1181157到期兑付,基本利差0.7102%
  晋亿实业(601002.SS)4.5亿元一年期短融1181158到期兑付,票面利率5.60%
  大连国际(000881.SZ)2亿元一年期短融1181159到期兑付,票面利率5.30%
  华晨汽车集团10亿元一年期短融1181160到期兑付,票面利率4.83%
  国家电网50亿元10年期固息债1080042付息,票面利率4.35%
  国家电网50亿元15年期固息债1080043付息,票面利率4.45%
  农发行250亿元三年期固息金融债110406付息,票面利率3.82%
  国家开发投资公司20亿元三年期中票1182112付息,票面利率4.88%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周五引述证监会负责人称,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基
础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场.场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易
为目的.[ID:nSB1474486] 
  --证监会相关负责人表示,新增的500亿元人民币RQFII投资额度主要投资A股,不受此前试
点办法中"投资股市不超过20%"的限制. 
  --证监会相关负责人表示,中小企业私募债发行须向交易所备案,建议承销商引导发行人在
同期贷款利率3倍的利率区间内定价. 

 
  --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI)               (2月0.0%)
                     3月居民消费价格指数(CPI)             (2月3.2%)

    中国海关4/10公布2月进出口贸易数据     
     
    国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会
               公布1-3月城镇固定资产投资                  (1-2月21.5%) 
                   3月社会消费品零售总额                  (1-2月14.7%) 
                   3月工业增加值                          (1-2月11.4%) 
                   3月房地产投资和销售情况月度报告 
    
    国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇/曲伟治

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