《中国债券市场每日交易备忘》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国深圳市政工程总公司5亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 山东泉兴矿业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280059,票面利率6.70% 佳木斯城投10亿元七年期固息债1280063,票面利率8.25% 怀化城投10亿元六年期固息债1280064,票面利率8.00% 抚顺城投15亿元10年期固息债1280065,票面利率8.53% 汕头城开总公司13亿元10年期固息债1280068,票面利率8.57% 芜湖建投19亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280076,票面利率7.30% 芜湖建投9亿元七年期浮息债(六个月Shibor基准)1280077,基本利差2.50% 马鞍山城投20亿元七年期固息债1280083,票面利率6.90% 杭钢商贸集团12亿元一年期短期融资券041259021,票面利率6.15% 重庆国有文化资产经营管理公司4亿元一年期短融041256008,票面利率4.84% 武汉钢铁集团20亿元一年期短融041256009,票面利率4.43% ============================================================================== 三、缴款: 杭州工业资产经营投资集团8亿元三年期中票 梅花集团(600873.SS)9亿元三年期中票 农业发展银行277.6亿元一年期固息金融债120405,票面利率3.45% 天津汉滨投资公司8亿元七年期固息债1280062,票面利率8.39% 宿迁经济开发公司9亿元七年期固息债1280078,票面利率7.50% 大连融强投资公司12亿元七年期固息债1280093,票面利率8.60% ============================================================================== 四、还本付息: 锦州港(600190.SS)6亿元一年期浮息(六个月shibor基准)短融1181157到期兑付,基本利差0.7102% 晋亿实业(601002.SS)4.5亿元一年期短融1181158到期兑付,票面利率5.60% 大连国际(000881.SZ)2亿元一年期短融1181159到期兑付,票面利率5.30% 华晨汽车集团10亿元一年期短融1181160到期兑付,票面利率4.83% 国家电网50亿元10年期固息债1080042付息,票面利率4.35% 国家电网50亿元15年期固息债1080043付息,票面利率4.45% 农发行250亿元三年期固息金融债110406付息,票面利率3.82% 国家开发投资公司20亿元三年期中票1182112付息,票面利率4.88% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周五引述证监会负责人称,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基 础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场.场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易 为目的.[ID:nSB1474486] --证监会相关负责人表示,新增的500亿元人民币RQFII投资额度主要投资A股,不受此前试 点办法中"投资股市不超过20%"的限制. --证监会相关负责人表示,中小企业私募债发行须向交易所备案,建议承销商引导发行人在 同期贷款利率3倍的利率区间内定价. --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 李宏薇/曲伟治
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。