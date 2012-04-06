〔中国金融〕北京部分商业银行适度下调首套房贷利率--报载

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---中国央行营业管理部进行的快速调查显示,北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则,适度下调了首套房贷款利率.
金融时报周五报导称,央行营业管理部监测数据显示,2月份,北京辖内商业银行个人首套房贷款低利率区间发生额占比较1月份显着增大.
其中,基准利率0.85-0.9倍区间发生额占比较上月增加7.18个百分点;基准利率0.9-1倍区间发生额占比较上月增加11.64个百分点.
"受存款准备金率下调的影响,各商业银行流动性较为宽裕,加之年初各行信贷额度宽松,导致个人住房贷款供给量增加."报导称,因此,各商业银行总行逐步下调了包括个人住房贷款产品在内的下限利率。
据调查分析,商业银行调整个人首套住房贷款利率的原因还包括,首套房贷款需求下降,促使银行下调贷款利率.此外,商业银行加大对购买首套房贷款的支持力度.
而市场同业竞争,亦加大首套房贷款利率下行压力.部分被调查银行表示,近期辖内一些商业银行纷纷下调首套个人住房贷款利率.为了争取客户,也必须根据市场情况对本行的首套房贷款利率进行调整.
中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.[ID:nSB1472420](完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。