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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:20 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,连续第四日走低

路透东京4月6日电---日本股市日经指数周五盘初下滑,可能创下八个月来最大单周跌幅,因美国进一步刺激经济的希望黯淡,而欧元区忧虑重燃.周五稍后将有重要的美国非农就业报告出炉.

日经指数.N225跌0.6%至9,709.37点,为连续第四个交易日下跌.东证股价指数.TOPX走低0.7%,报826.71点.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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