〔中国稀土〕内蒙古今年首批稀土"限采"指标约占去年总量指标一半--中证报

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---中国内蒙古近日下达稀土"限采"令,今年第一批稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为2.5万吨,约为去年总量指标的一半,并未出现明显的下滑趋势.
中国证券报周五报导并称,2012年第一批稀土开采量将全部分配给包头市包钢集团公司,而同期第一批钨精矿(三氧化钨65%)开采总量控制指标则为1,050吨,分配给锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗等四家钨矿.
内蒙古的稀土产量占到全国总产量的近80%.2011年全年,内蒙古自治区稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为5万吨;钨精矿开采总量控制指标2,100吨.
报导援引华创证券有色金属行业分析师李游指出,今年稀土开采总量指标虽然没有较明显的下滑,但随着经济的增长,每年稀土实际需求也在增长,指标未明显变化已经说明国家对于稀土开采管理从紧的态度.
按照惯例,中国国土资源部每年分两批下达稀土开采总量控制指标,第一批出台时间约为一季度末,第二批约在三季度末.此前,河南省、福建省等部分省市已开始纷纷下达首批稀土和钨矿锑矿开采总量控制指标通知.
在国家整顿治理下,2011年3月以来稀土价格大幅上涨,至6月价格达到高点,轻稀土各品种价格较2010年同期普涨4-5倍.虽然下半年价格持续下跌,但年底稀土价格较年初仍有近200%的涨幅.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
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