〔中国债市〕中小企业私募债发行采用备案制,贷款利率三倍区间内定价--报载

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---中国证券报周五援引证监会有关负责人称,中小企业私募债发行由承销商向交易所备案,建议承销商引导发行人在同期贷款利率三倍的利率区间内定价.由于是非公开发行,不受债券余额不得超过公司净资产40%的限制.
该负责人表示,中小企业私募债意在为高成长性企业提供资金支持.在试点初期,不会一下子推开,初期在中小企业比较集中的地区进行,如浙江等省市.中小企业私募债将设立严格的投资者适当性制度,个人投资者也可参与,但会设立比较高的门槛.
他并提醒,中小企业私募债并非无风险的投资品种.证监会和地方政府不会对中小企业私募债进行任何背书和增信.
报导引述券商人士透露,试点发行人将在京、沪、津、浙、苏、粤六省市符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部联合发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》要求的中小企业中选择,支持高科技、"三农"或有自主创新能力的企业,规避六大产能过剩行业.在实际操作中,券商认为房地产开发、投资管理型公司不宜入选.
券商人士并指出,正在设计的试点企业发行推荐书中,发行人须为试点区域的、最近一年末净资产不低于2,000万元人民币的非上市公司.发行利率最高不超过同期限银行贷款利率的三倍.
中小企业私募债大多设计为一年期以上.发行方式将采取非公开发行,由主承销商余额包销,可单独或者集合发债.发行私募债的总面额不得大于企业的自由资产净值,发行后企业的资产负债率不得超过75%,企业最近一年的可分配利润应足以支付债券一年的利息.
券商人士表示,将由地方政府引导推荐企业,由证券公司承担主承销商.经中国证券业协会备案审查,由证券公司主导对接供需,通过登记公司进行托管、登记和清算,由主承销商提供二级托管.希望债券发行后在中国证券业协会认可的合格投资者之间通过协会设立的中小企业债券代办转让系统进行流通转让.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。