〔中国债市〕中小企业私募债发行采用备案制,贷款利率三倍区间内定价--报载

路透上海4月6日电---中国证券报周五援引证监会有关负责人称,中小企业私募债发行由承销商向交易所备案,建议承销商引导发行人在同期贷款利率三倍的利率区间内定价.由于是非公开发行,不受债券余额不得超过公司净资产40%的限制.

该负责人表示,中小企业私募债意在为高成长性企业提供资金支持.在试点初期,不会一下子推开,初期在中小企业比较集中的地区进行,如浙江等省市.中小企业私募债将设立严格的投资者适当性制度,个人投资者也可参与,但会设立比较高的门槛.

他并提醒,中小企业私募债并非无风险的投资品种.证监会和地方政府不会对中小企业私募债进行任何背书和增信.

报导引述券商人士透露,试点发行人将在京、沪、津、浙、苏、粤六省市符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部联合发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》要求的中小企业中选择,支持高科技、"三农"或有自主创新能力的企业,规避六大产能过剩行业.在实际操作中,券商认为房地产开发、投资管理型公司不宜入选.

券商人士并指出,正在设计的试点企业发行推荐书中,发行人须为试点区域的、最近一年末净资产不低于2,000万元人民币的非上市公司.发行利率最高不超过同期限银行贷款利率的三倍.

中小企业私募债大多设计为一年期以上.发行方式将采取非公开发行,由主承销商余额包销,可单独或者集合发债.发行私募债的总面额不得大于企业的自由资产净值,发行后企业的资产负债率不得超过75%,企业最近一年的可分配利润应足以支付债券一年的利息.

券商人士表示,将由地方政府引导推荐企业,由证券公司承担主承销商.经中国证券业协会备案审查,由证券公司主导对接供需,通过登记公司进行托管、登记和清算,由主承销商提供二级托管.希望债券发行后在中国证券业协会认可的合格投资者之间通过协会设立的中小企业债券代办转让系统进行流通转让.(完)