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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:35 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初逼近三周低点,后市或进一步下跌

0012GMT--欧元/美元EUR=整理隔夜0.6%的跌幅,报1.3063,接近三周低点.10年期西班牙债券收益率(殖利率)升至5.8%.

欧元/日圆EURJPY=亦是大输家,下挫至106.89的一个月低点之后略为反弹,目前报107.47.

对风险敏感的澳元/美元AUD=D4最新跌0.1%至1.0293,离1.0243的本周低位不远.美元/日圆JPY=则徘徊在82.20,位于近期波动区间的中段.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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