〔中国证券〕海通中信等五家券商上半年或将试点保证金产品--报载

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---中国证券报周五报导称,继信达证券率先试点后,经过交易所多次论证,华泰证券(601688.SS)、海通证券(600837.SS)、银河证券、中信证券(600030.SS)、国信证券等五家券商已通过初步评审,最快有望上半年参加试点.
此举意味着股市总量超过8,000亿元人民币的客户保证金可能部分被盘活,为客户及券商带来更多收益,而非目前仅仅作为银行活期存款.
报导称,信达证券率先推出名为"现金宝"的保证金产品后,令部分闲置资金可投资银行存款以获得更高收益.此前保证金对应的年化0.5%的活期利率,而现金宝能获得2.9%的年化收益率;对于券商而言,可获得一定的管理费收入,原本券商向银行缴纳的资金存管费也可大大减少.目前信达证券参与现金宝的保证金规模达17亿元,占其保证金总额的五分之一.
报导指出,上述五家券商的保证金规模将占到全市场保证金的20%以上.一旦五家券商参与试点,意味着近2,000亿元保证金有望被盘活.
报导称,综合多家券商方案来看,未来试点范围的保证金产品不仅有望投资存款、国债,甚至可能投向股权质押式回购等创新类产品.
在目前的保证金第三方存管制度下,大量未盘活的保证金为博取收益在券商帐户和银行帐户间来回搬家.有券商人士担心证券行业被理财市场边缘化,甚至有观点称,"券商四处拉客户开户,其实是在为银行拉存款".(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。