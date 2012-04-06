印度中国引领全球城市人口增长--联合国

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月5日电---联合国周四表示，印度、中国、尼日利亚、印尼和美国料将在未来四十年成为全球城市人口增长的领头羊，就业、住房、能源和基础设施构供应将面临挑战。
联合国对城市人口发展作出最新预测，旨在敦促全球首脑在6月于巴西举行的联合国可持续发展大会上，提出关于可持续发展城市的具体计划。
根据联合国《世界城市化前景：2011年修订版》(2011 Revision of the World Urbanization Prospects)，到2050年，尼日利亚城市人口预计增加2亿，将使该国当前总人口增长逾一倍；印度城市人口将增加4.97亿，使现有总人口增加逾40%；印尼城市人口将增加9,200万人口，将使当前总人口增加38%。
预计美国城市人口将增加1.03亿，使该国总人口增加三分之一，而中国总人口料将增加四分之一，其中城市人口增加3.41亿。
联合国表示，目前，全球70亿人口中有半数生活在城市中。
联合国在声明中表示：“城市是移民化、全球化、经济发展、社会不公、环境污染以及气候变化等各种压力最为直接的感受者。”
“但与此同时，他们也是世界经济的发动机和创新中心。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。