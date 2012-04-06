《新兴市场重要经济事件预告》--4月6日-4月13日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录(0700).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).
4月7日(六)
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).
4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
4月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
4月11日(三)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
4月12日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
4月13日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。