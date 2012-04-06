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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 09:21 BJT

〔加拿大个股〕安永辞去嘉汉林业审计工作,后者将被证交所摘牌

路透多伦多4月5日电---安永会计师事务所辞掉嘉汉林业TRE.TO的审计工作,该公司从证交所摘牌已经是在所难免.几天前,加拿大法院准许对嘉汉林业债权人实施保护.

安永周四称,正辞去对嘉汉林业的审计工作,立即生效,部分原因是该公司仍不能解决与2011年年度财报相关的问题.

Rosen & Associates法务会计Al Rosen称,安永此举并不出人意外.

"在这种情况下,审计机构会倾向于辞职."Al Rosen说道,"一点也不罕见."

就在安永宣布该决定几小时后,多伦多证交所表示,将在5月9日对嘉汉林业予以下市,因其债权人已申请保护,该公司没有达到继续保持上市资格的要求.(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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