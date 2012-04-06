《中国重要政经日程》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
=============================近日重要政经日程==========================
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
*--中国2012年一季度国民经济运行情况新闻发布会.
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.
--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
4/26(四)
--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.
--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.
5/17(四)
--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.
5/19(六)
--第八届金圆桌奖评选在北京举行.
5/24(四)
--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.
--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.
5/26(六)
--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.
--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。