《中国股市盘前看点》--4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月就业报告、2月消费者信贷、经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
--美国财政部助理部长Jan Eberly举行有关3月就业报告的简报会
**宏观经济和政策面**
--中国证券报援引证监会负责人称,新增的500亿元人民币人民币合格境外投资者(RQFII)额度主要投资A股,不受此前试点办法"投资股市不超过20%"的限制.[ID:nSB1474520]
--中证报引述证监会负责人称,今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上,筹建统一监管下的全国性场外交易市场.场外交易市场不是以融资为目的,而是以交易为目的.[ID:nSB1474486]
**重点行业和公司**
--央行营业管理部进行的快速调查显示,北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则,适度下调了首套房贷款利率.[ID:nSB1474498]
--内蒙古近日下达稀土"限采"令,今年第一批稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为2.5万吨,约为去年总量指标的一半,并未出现明显的下滑趋势.[ID:nSB1474522]
--万科(000002.SZ)200002.SZ3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当期销售金额115.2亿元,环比上升56.9%,同比上升23.5%.[ID:nSB1473362]
--保利地产(600048.SS)去年实现净利65.31亿元,同比增长32.74%.今年公司将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.
**海外动向**
--美国股市收盘涨跌互现,多数呈横盘走势,标普500指数录得年内最大单周跌幅,欧洲债市压力与日俱增重燃对该地区金融稳定的担忧.美国股市周五将因假期休市.CME期货市场将短暂交易45分钟.美国债市将在中午结束交易.道琼工业指数收跌14.61点,或0.11%,至13,060.14点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,350点成为反弹的强阻力位.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。