〔韩国汇市〕韩元早盘下跌,受派息相关美元需求和欧元区忧虑拖累

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透首尔4月6日电---韩元兑美元周五早盘下滑,受累于欧元区疲弱国家的公债收益率(殖利率)持续攀升,以及韩国公司向外国投资者支付股息引发的美元需求.
0030GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,132.2,周四此间收报1,127.3.
据路透测算,KB金融集团(105560.KS)料将在周五向外国投资者支付价值1,740亿韩元(1.5435亿美元)的股息.
韩国综合股价指数.KS11跌0.12%.
6月三年期公债期货KTBc1微升0.05点,至103.80.
0030GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,132.2 1,127.3
日圆/韩元JPYKRW=R 13.7704/745 13.7041/152
韩国公债期货KTBc1* 103.80 103.75
韩国综合股价指数.KS11 2,026.32 2,028.77
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。