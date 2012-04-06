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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 09:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元早盘下跌,受派息相关美元需求和欧元区忧虑拖累

路透首尔4月6日电---韩元兑美元周五早盘下滑,受累于欧元区疲弱国家的公债收益率(殖利率)持续攀升,以及韩国公司向外国投资者支付股息引发的美元需求.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,132.2,周四此间收报1,127.3.

据路透测算,KB金融集团(105560.KS)料将在周五向外国投资者支付价值1,740亿韩元(1.5435亿美元)的股息.

韩国综合股价指数.KS11跌0.12%.

6月三年期公债期货KTBc1微升0.05点,至103.80.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,132.2 1,127.3

日圆/韩元JPYKRW=R 13.7704/745 13.7041/152

韩国公债期货KTBc1* 103.80 103.75

韩国综合股价指数.KS11 2,026.32 2,028.77

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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