〔中国央企〕鼓励上市央企建立符合价值投资的分红机制--国资委

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---中国国务院国资委副主任黄丹华近日称,央企要进一步用好股票市场、债券市场、产权市场,鼓励央企建立符合价值投资理念的分红机制,努力成为股票市场的表率.
刊登在国资委网站的讲话稿称,央企要做强做优上市公司,要以已有上市公司为平台,利用好境内外资本市场,推动上市公司资源在央企内部、央企之间、央企与地方企业之间实施有效整合.
黄丹华表示,央企集团公司要注重通过并购重组和孵化注资为上市公司发展提供持续后劲,要统筹运用资产注入、增持、增发、配股、可转债等多种手段,在保持控股股东对上市公司合理控股比例的同时实现融资发展.
他要求央企要努力解决历史原因造成的母公司与控股上市公司的同业竞争问题,继续推动优质资产和相同类型企业向上市公司集中.并鼓励建立符合价值投资理念的分红机制,努力成为股票市场的表率.
他并要求,央企要加大企业重组或资本运作中设立的"壳公司"的清理力度;加大对规模小、经营状况不佳、投资回报率低、存在较大投资风险企业的调整力度,制订低效无效资产退出计划;要加快对参股企业股权的梳理,不符合本企业战略规划的项目应及时退出.
国资委并强调,央企要进一步用好股票市场,增强控股上市公司股权融资能力,利用境外资本市场上市融资;利用利率水平较低的融资工具,有条件的企业可探索发行海外人民币债券;利用产权市场进行产权流转、资产交易、融资租赁、增资扩股等运作的意识和能力.
数据显示,2011年,央企及其子企业发行债券规模创历史新高,发行总额达9,977亿元,宝钢集团获批赴港发行65亿元人民币债券,成为央企首例境外发行人民币债券试点.(完)
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--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。