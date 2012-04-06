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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 09:23 BJT

〔中国央企〕鼓励上市央企建立符合价值投资的分红机制--国资委

路透北京4月6日电---中国国务院国资委副主任黄丹华近日称,央企要进一步用好股票市场、债券市场、产权市场,鼓励央企建立符合价值投资理念的分红机制,努力成为股票市场的表率.

刊登在国资委网站的讲话稿称,央企要做强做优上市公司,要以已有上市公司为平台,利用好境内外资本市场,推动上市公司资源在央企内部、央企之间、央企与地方企业之间实施有效整合.

黄丹华表示,央企集团公司要注重通过并购重组和孵化注资为上市公司发展提供持续后劲,要统筹运用资产注入、增持、增发、配股、可转债等多种手段,在保持控股股东对上市公司合理控股比例的同时实现融资发展.

他要求央企要努力解决历史原因造成的母公司与控股上市公司的同业竞争问题,继续推动优质资产和相同类型企业向上市公司集中.并鼓励建立符合价值投资理念的分红机制,努力成为股票市场的表率.

他并要求,央企要加大企业重组或资本运作中设立的"壳公司"的清理力度;加大对规模小、经营状况不佳、投资回报率低、存在较大投资风险企业的调整力度,制订低效无效资产退出计划;要加快对参股企业股权的梳理,不符合本企业战略规划的项目应及时退出.

国资委并强调,央企要进一步用好股票市场,增强控股上市公司股权融资能力,利用境外资本市场上市融资;利用利率水平较低的融资工具,有条件的企业可探索发行海外人民币债券;利用产权市场进行产权流转、资产交易、融资租赁、增资扩股等运作的意识和能力.

数据显示,2011年,央企及其子企业发行债券规模创历史新高,发行总额达9,977亿元,宝钢集团获批赴港发行65亿元人民币债券,成为央企首例境外发行人民币债券试点.(完)

欲了解更多详情,请点选中国国有资产监督管理委员会(here)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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