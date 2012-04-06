〔中国股市〕周四融资买入较前日增近七成,中信证券交易续活跃

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透北京4月6日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为 267,098万元人民币,较上交易日增加69.5%.标的证券中信证券(600030.SS)交易活跃, 其融资买入达18,034万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,103,689 191,071 61,298 深圳证券交易所 1,514,958 76,027 45,786(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。