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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 09:23 BJT

〔中股业绩〕保利地产去年净利同比增逾三成,坚持中小户型普通住宅开发

路透上海4月6日电---中国大型房地产企业--保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SS)周五发布2011年年报称,公司去年实现净利65.31亿元人民币,同比增长32.74%.今年将坚持快速周转,以中小户型普通住宅开发为主的经营策略.

刊登在上海证券交易所的公告并显示,公司去年实现营业收入470.36亿元,同比增长31.04%,实现基本每股收益1.10元.截至当期期末,资产负债率为78.43%,较年初下降0.55个百分点.全年实现销售回笼资金660亿元,同比增长15.65%.

公司称始终坚定看好房地产行业的中长期发展,同时密切关注宏观经济和行业政策调控的影响.2012年将以销定产,全力落实年度经营任务.降本增效,提升企业盈利能力.

保利地产周四收报11.41元,过去一个月下跌0.78%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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