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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:01 BJT

〔香港个股〕熔盛重工7,000-8,000万美元海峡型船舶订单或取消--消息

路透香港4月5日电---一名业内消息人士称,中国最大民营造船企业--熔盛重工集团(1101.HK)或被取消一笔价值7,000-8,000万美元的海峡型船舶订单.目前全球船运行业景气低迷,信贷紧俏.

Clarkson Research Services最近一篇报导称,熔盛重工一艘运力为176,000净载重吨的海峡型船舶因原买家取消合约,而于本周重新出售,正在邀请潜在买家投标.

直接了解这一情况的消息人士对路透称,该船舶已推迟交货,但合约尚未取消.

他表示:"欧洲买家已经预先支付了逾50%的款项,所以即便该订单被取消,熔盛重新出售也能获利."

未能立即联系到熔盛置评.

国际船运市场受到供应过剩、全球经济增长放缓和欧债危机的打击.行业不断滑坡令人担忧可能会有更多造船合同被推迟或取消.

熔盛曾表示,受欧债危机影响,去年有10多艘船推迟交货.

熔盛股价今年累计下跌8.4%,周四收报1.96港元.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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