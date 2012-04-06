〔基金观点〕Sector Investment预计今年稍晚油价和金价可能创新高

路透伦敦4月5日低电---基金管理公司Sector Investment Managers的执行长Angelos Damaskos称,由于中东的不稳定和主权债务问题复发,今年稍晚石油和黄金价格可能触及纪录高位.

Damaskos称,公司旗下基金Junior Oils今年以来已经增长35%.

"基于第一季的表现,我们对这只石油基金的前景非常看好,我们认为今年接下来时间会进一步增值,"Damaskos称.

该基金专注于投资石油行业上游中小型企业,去年随着第四季股市的大范围下跌,其净值缩减42%.

今年以欧元和英镑计价的石油价格升至纪录高位,并超过2008年高点,导致消费者对汽车燃料的需求低迷,特别是在欧元区和英国.

然而,包括伊朗和叙利亚在内的中东地区持续动荡,而中国经济仍在高速增长,另外该国建立战略石油储备的政策亦将支撑油价,Damaskos说道.

他补充指石油类股票仍有跟上油价走高的空间.

"我们认为未来12个月布兰特原油的价格波动区间会再度处在110-150美元,端看中东的情况如何,"他称.

他的石油基金管理资产规模约为5,100万英镑(8,100万美元),其中约2%是现金.Sector Investment的另外一支基金Junior Gold资产管理规模约为3,000万英镑,其中约20%资金配置在银生产商.

这只黄金基金今年以来缩水10%.

Damaskos预计金价将升至每盎司2,000美元,部分归因于工业国家的经济增速放慢,以及今年稍晚投资者的关注焦点将重回欧元区主权债务问题.不过他说,银价不太可能创新高.(完)