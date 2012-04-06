《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日(II)

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
**证券时报**
--中国证监会有关负责人提醒投资者注意防范高送转概念炒作风险.针对部分具有高送转概念的股票异常交易行为中,涉嫌违规的公司行为及典型的异常交易账户,证监会已立案调查.所谓高送转,是指上市公司大比例送红股或大比例以资本公积金转增股票.
--据统计,今年一季度股票发行项目和募集金额相比去年同期双双大幅下滑.截至3月30日,2012年沪深两市股票发行项目共计68个,募集资金850.87亿元人民币,同比分别下降47.69%和42.49%.
**每日经济新闻**
--德勤中国发布预测报告称,2011-2013年地方政府融资平台贷款将迎来到期高峰期.2012年地方政府融资平台贷款风险基本可控,但银行的不良贷款率将有所上升.地方政府融资平台贷款虽然存在潜在风险,但并不会演化成大规模的坏账.不良贷款中可疑类贷款和次级类贷款占绝大多数.
--高盛高华亚洲宏观经济学家宋宇发布预测称,中国3月货币信贷显着放松,当月信贷破9,000亿至9,300亿元左右,环比增约三成.M2的同比增幅将从2月的13.0%上升至13.5%.
**经济参考报**
--业内人士认为,2012年商业地产发展总体仍会保持一定增长,并吸引一些知名开发商转型入场.不过行业竞争将逐渐升级,开发商应冷静评估潜在风险.中国商业地产联盟统计称,2011年全国商业地产开发投资总额近万亿元,呈爆发式增长.
--记者获悉,国家发改委正在制定中的"中国温室气体自愿减排交易活动管理办法"有望于上半年公布实施,其将规范碳交易参与各方,甚至建立碳交易所的"备案制",随后还实行碳交易所的"总量控制".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。