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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月6日(II)

**证券时报**

--中国证监会有关负责人提醒投资者注意防范高送转概念炒作风险.针对部分具有高送转概念的股票异常交易行为中,涉嫌违规的公司行为及典型的异常交易账户,证监会已立案调查.所谓高送转,是指上市公司大比例送红股或大比例以资本公积金转增股票.

--据统计,今年一季度股票发行项目和募集金额相比去年同期双双大幅下滑.截至3月30日,2012年沪深两市股票发行项目共计68个,募集资金850.87亿元人民币,同比分别下降47.69%和42.49%.

**每日经济新闻**

--德勤中国发布预测报告称,2011-2013年地方政府融资平台贷款将迎来到期高峰期.2012年地方政府融资平台贷款风险基本可控,但银行的不良贷款率将有所上升.地方政府融资平台贷款虽然存在潜在风险,但并不会演化成大规模的坏账.不良贷款中可疑类贷款和次级类贷款占绝大多数.

--高盛高华亚洲宏观经济学家宋宇发布预测称,中国3月货币信贷显着放松,当月信贷破9,000亿至9,300亿元左右,环比增约三成.M2的同比增幅将从2月的13.0%上升至13.5%.

**经济参考报**

--业内人士认为,2012年商业地产发展总体仍会保持一定增长,并吸引一些知名开发商转型入场.不过行业竞争将逐渐升级,开发商应冷静评估潜在风险.中国商业地产联盟统计称,2011年全国商业地产开发投资总额近万亿元,呈爆发式增长.

--记者获悉,国家发改委正在制定中的"中国温室气体自愿减排交易活动管理办法"有望于上半年公布实施,其将规范碳交易参与各方,甚至建立碳交易所的"备案制",随后还实行碳交易所的"总量控制".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进

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