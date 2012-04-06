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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 09:44 BJT

〔中港个股〕招商银行计划上半年完成供股最高筹资56亿美元--IFR

路透香港4月5日电---据汤森路透旗下IFR周四报导,中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)希望在今年上半年完成不超过350亿元人民币(56亿美元)供股.

报导称,中国证监会将在4月6日对该行的申请进行审核.

招行去年7月曾表示,将以每10股供2.2股的比例,发行不多于47.5亿股.IFR报导称,其中82%为H股,18%为A股.

中金、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排H股交易,而A股则由中金和高盛高华负责.招行的子公司招商证券和招银国际也将参与经办是次交易.花旗(C.N)为财务顾问.(完)

浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com/info)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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