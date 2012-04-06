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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 11:01 BJT

〔香港个股〕远东宏信订立10亿美元的中期票据计划

路透香港4月5日电---由私募股权支持的中国融资租赁企业--远东宏信有限公司(3360.HK)周二表示,已确定10亿美元的中期票据计划.远东宏信是中化集团旗下的子公司.

根据汤森路透的数据,远东宏信的机构投资者包括KKR & Co LP(KKR.N)和新加坡政府投资公司[GIC.UL].远东宏信称已委任花旗集团(Citigroup)(C.N)和汇丰(HSBA.L)为该计划的安排行.

该公司称,其将向专业及机构投资者以多种货币发行票据,但并未指明币种.

根据美国证券法,是项交易免于注册登记的要求.

远东宏信在中国通过以设备为基础的金融租赁来提供融资解决方案.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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