〔中国债市〕首季短融及中票等共发行4,033亿元,中行承销额拔头筹

路透上海4月6日电---据路透统计,中国2012年第一季度短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达4,032.58亿元人民币,同比(4710.95)减少约14.4%;其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以827.15亿元的承销额拔得头筹.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)则分别以598.45亿元和536亿元位列首季度承销额的第二、三位.
此外,3月份短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,934.47亿元,其中中国银行的承销金额为393.4亿元,排名居首;中行当月并担任20期短融及中票等的主承销商,承销期数亦居头名.
一季度排名承销额4-10位的分别是建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).
分品种统计,1-3月短融和超短融发行量为2,662.17亿元,中行、工行和农行分列承销额前三位;中票和集合票据发行量为1,370.41亿元,中行、农行和建行占据承销金额榜前三.
据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元,同比增近五成,其中工商银行蝉联承销额榜首.[ID:nSB1318518]
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
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--整理 边竞; 审校 曲伟治