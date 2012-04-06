〔背景资料〕中国2012年一季度短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海4月6日电---据路透统计,中国2012年第一季度短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达4,032.58亿元人民币,同比(4710.95)减少约14.4%;其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以827.15亿元的承销额拔得头筹.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)则分别以598.45亿元和536亿元位列首季度承销额的第二、三位.

此外,3月份短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,934.47亿元,其中中国银行的承销金额为393.4亿元,排名居首;中行当月并担任20期短融及中票等的主承销商,承销期数亦居头名.

一季度排名承销额4-10位的分别是建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).

以下为2012年1-3月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 827.15

2 工商银行 598.45

3 农业银行 536.0

4 建设银行 359.6

5 招商银行 243.5

6 光大银行 216.8

7 交通银行 188.77

8 中信银行 165.0

9 兴业银行 150.15

10 民生银行 149.71

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 523.75

2 工商银行 520.0

3 农业银行 331.0

4 建设银行 202.5

5 光大银行 162.2

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 303.4

2 农业银行 205.0

3 建设银行 157.1

4 招商银行 96.5

5 中信证券 90.0

(600030.SS)(6030.HK)

以下为2012年3月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 393.4

2 农业银行 324.5

3 工商银行 227.95

4 建设银行 210.5

5 招商银行 106.5

2.按全部承销期数:(前五位)

排名 主承销商 承销期数

1 中国银行 20

2 建设银行 16

中信银行 16

4 兴业银行 15

5 招商银行 13

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>

**浏览最新短期融资券、中期票据、企业债等信用债发行情况,可点选NEWISSUEC