〔背景资料〕中国2012年一季度短期融资券及中期票据承销排行榜

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透上海4月6日电---据路透统计,中国2012年第一季度短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达4,032.58亿元人民币,同比(4710.95)减少约14.4%;其中中国银行(601988.SS)(3988.HK)以827.15亿元的承销额拔得头筹.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)则分别以598.45亿元和536亿元位列首季度承销额的第二、三位.
此外,3月份短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,934.47亿元,其中中国银行的承销金额为393.4亿元,排名居首;中行当月并担任20期短融及中票等的主承销商,承销期数亦居头名.
一季度排名承销额4-10位的分别是建设银行(601939.SS)(0939.HK) 、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和民生银行(600016.SS)(1988.HK).
以下为2012年1-3月短融及中票承销具体排名:
1.按全部承销金额:(前10位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中国银行 827.15
2 工商银行 598.45
3 农业银行 536.0
4 建设银行 359.6
5 招商银行 243.5
6 光大银行 216.8
7 交通银行 188.77
8 中信银行 165.0
9 兴业银行 150.15
10 民生银行 149.71
2.按短融及超短融承销金额:(前五位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中国银行 523.75
2 工商银行 520.0
3 农业银行 331.0
4 建设银行 202.5
5 光大银行 162.2
3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中国银行 303.4
2 农业银行 205.0
3 建设银行 157.1
4 招商银行 96.5
5 中信证券 90.0
(600030.SS)(6030.HK)
以下为2012年3月短融及中票承销具体排名:
1.按全部承销金额:(前五位)
排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)
1 中国银行 393.4
2 农业银行 324.5
3 工商银行 227.95
4 建设银行 210.5
5 招商银行 106.5
2.按全部承销期数:(前五位)
排名 主承销商 承销期数
1 中国银行 20
2 建设银行 16
中信银行 16
4 兴业银行 15
5 招商银行 13
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
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--整理 边竞; 审校 曲伟治
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。