《热点透视》中国人的餐桌上又多了一道"甲醛白菜"

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 郑茵

路透香港5月8日电---中国的食品行业一向是问题高发地带.掺有三聚氰胺的牛奶,假鸡蛋,发光猪肉,以及毒大米,这些都曾是各大媒体关注的焦点.现在,山东又冒出了甲醛白菜.用甲醛溶液喷洒后的白菜可以保鲜一周.而食品安全问题所产生的经济影响,持续时间要比这长得多.

根据世界贸易组织(WTO)数据,食品在2010年中国商品整体出口中仅占2.8%.但WTO称,自2000年中国加入该组织以来,海鲜、苹果汁和大蒜等食品的出口已增长两倍.食品安全问题将对贸易产生极为不利的影响.2008年三聚氰胺污染奶制品事件,造成六名婴幼儿死亡,30万名孩童致病,中国的奶粉出口几乎降至为零,进口则增加了差不多四倍.非食物类产品或许也会跟着一起倒霉.

然而,食品安全问题最严重的后果还是体现在国内.白菜事故可能导致消费者花更多钱以确保食品安全.荷兰合作银行(Rabobank)认为,这将加剧通胀,因水果蔬菜在中国物价指数构成中权重排第三位.贫困阶层的处境最为不利,他们没有经济能力改买有机食品或进口商品.

更微妙也更复杂的地方在于,这些丑闻打击了中国消费者对国家监管机构和体系的信心.从过高的储蓄率到动不动就失控的情绪,中国许多扭曲现象都缘于信任的缺失.每当出现肉制品有毒、蔬菜受到污染或者自来水无法饮用的报导,消费者对于国内走向法治的信心就会受到冲击.

问题的解决可以部分从经济入手.白菜种植户似乎使用了有毒的保鲜剂,因为长途运输会导致蔬菜腐烂.可以通过专门投资,譬如冷藏车或其他机械设备,从而减少这种浪费.

但此外还需要有更为广泛的政治措施.中国人变得越来越富裕,而拥有约两亿农户的农业领域却似乎日益落后.中国农业需要资金、重组以及更为有效的监管.在政治议题清单上,农业改革应该排在很靠前的位置.(完)